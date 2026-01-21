Рейтинг@Mail.ru
09:43 21.01.2026 (обновлено: 13:29 21.01.2026)
Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам
Россия не обязана выплачивать долги по старым царским обязательствам, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев. РИА Новости, 21.01.2026
экономика, россия, сша, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия не обязана выплачивать долги по старым царским обязательствам, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
"Правильно, да", — так он ответил на уточняющий вопрос, отрицает ли Минфин ответственность России по долгу, выплаты которого требует американский фонд Noble Capital.

В июне Noble Capital подал в Федеральный окружной суд по округу Колумбия иск с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

Колычев отметил, что по всем внешним искам ответчиков представляет Генеральная прокуратура.
Золотые монеты царской чеканки - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Юристы прокомментировали иск американского фонда по царским долгам
16 января, 15:54
"Если там начнется судебный процесс, то, конечно, Россия будет участвовать", — сказал он.
Последнее движение по иску было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.
Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем облигаций, выпущенных Российской империей для инвесторов в Штатах более ста лет назад. На этом основании фонд требует "исполнить обязательства". Компания также добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты по иску за счет замороженных российских активов.
Как сообщили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, Россия потребовала отозвать иск. Там пояснили, что долг по имперским облигациям аннулировали еще в 1918-м, ни СССР, ни Российская Федерация ответственность за них никогда не признавали.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Шохин объяснил, почему ЕС не решается конфисковать российские активы
08:45
 
