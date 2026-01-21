Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия не обязана выплачивать долги по старым царским обязательствам, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
В июне Noble Capital подал в Федеральный окружной суд по округу Колумбия иск с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.
Колычев отметил, что по всем внешним искам ответчиков представляет Генеральная прокуратура.
"Если там начнется судебный процесс, то, конечно, Россия будет участвовать", — сказал он.
Последнее движение по иску было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.
Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем облигаций, выпущенных Российской империей для инвесторов в Штатах более ста лет назад. На этом основании фонд требует "исполнить обязательства". Компания также добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты по иску за счет замороженных российских активов.
Как сообщили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, Россия потребовала отозвать иск. Там пояснили, что долг по имперским облигациям аннулировали еще в 1918-м, ни СССР, ни Российская Федерация ответственность за них никогда не признавали.