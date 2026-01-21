Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам

В июне Noble Capital подал в Федеральный окружной суд по округу Колумбия иск с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.