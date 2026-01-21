Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране
17:47 21.01.2026
Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране
Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране
Ряд министерств Ирана организовал для журналистов иностранных СМИ тур, в ходе которого власти страны показали, какой ущерб был причинен инфраструктуре Тегерана... РИА Новости, 21.01.2026
Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране

Здание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране
Здание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 янв - РИА Новости. Ряд министерств Ирана организовал для журналистов иностранных СМИ тур, в ходе которого власти страны показали, какой ущерб был причинен инфраструктуре Тегерана во время беспорядков, прокатившихся недавно по исламской республике, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп прокомментировал якобы угрозы иранских властей в свой адрес
Вчера, 06:44
Журналистам было предложено осмотреть ряд ключевых объектов, в отношении которых были совершены акты вандализма и поджоги, - мечети, государственные офисы, отделения банка, магазины и автобусы.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, все эти объекты были либо уничтожены полностью, либо очень сильно повреждены. Несмотря на то, что поджоги произошли несколько дней назад, в помещениях до сих пор чувствуется сильный запах гари. От офисов и отделений банков остались лишь внешние стены, груды кирпича, беспорядочно торчащая арматура и искривленные несущие балки, глядя на которые, трудно поверить, что эти здания были разрушены не в результате военных действий, а в ходе народных волнений.
В увиденном корреспондентом продуктовом магазине помимо стен уцелели железные полки для товаров, однако масштаб ущерба таков, что торговому помещению потребуется полная реконструкция. Мечети пострадали меньше всего. Однако порча мест религиозного культа все-таки имела место в ходе последних беспорядков.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Сделка США и Ирана должна охватывать ядерное обогащение, заявил Уиткофф
Вчера, 13:46
 
В миреИран
 
 
