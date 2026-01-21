Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране

ТЕГЕРАН, 21 янв - РИА Новости. Ряд министерств Ирана организовал для журналистов иностранных СМИ тур, в ходе которого власти страны показали, какой ущерб был причинен инфраструктуре Тегерана во время беспорядков, прокатившихся недавно по исламской республике, передает корреспондент РИА Новости.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, все эти объекты были либо уничтожены полностью, либо очень сильно повреждены. Несмотря на то, что поджоги произошли несколько дней назад, в помещениях до сих пор чувствуется сильный запах гари. От офисов и отделений банков остались лишь внешние стены, груды кирпича, беспорядочно торчащая арматура и искривленные несущие балки, глядя на которые, трудно поверить, что эти здания были разрушены не в результате военных действий, а в ходе народных волнений.