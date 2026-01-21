Рейтинг@Mail.ru
Доступность рыночной ипотеки в 2026 году вырастет, считает эксперт
Банк "Дом.РФ" ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России, что сделает рыночную ипотеку более доступной, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.01.2026
Доступность рыночной ипотеки в 2026 году вырастет, считает эксперт

Руденко: доступность рыночной ипотеки в 2026 году вырастет

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банк "Дом.РФ" ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России, что сделает рыночную ипотеку более доступной, сообщил РИА Новости руководитель ипотечных продуктов банка Игорь Руденко.
"Рост доли и доступности рыночной ипотеки: в 2026 году мы ожидаем постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, что сделает рыночную ипотеку более доступной. При этом мы видим, что снижение ключевой ставки не повлияет на объем выдачи ипотеки по льготным программам, а объем выдачи рыночной ипотеки увеличится", - прокомментировал он.
Льготные программы, став более целенаправленными, продолжат поддерживать спрос в целевых категориях, добавил Руденко.
"Параллельно оживление рыночного сегмента обеспечит общий объем выдачи и здоровую конкуренцию", - подытожил он.
Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
