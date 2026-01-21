Рейтинг@Mail.ru
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 21.01.2026 (обновлено: 07:09 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/ip-2069211025.html
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России - РИА Новости, 21.01.2026
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России
Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:50:00+03:00
2026-01-21T07:09:00+03:00
россия
европа
евросоюз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920908427_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b1b1688252c5d533a0eb3cce18196541.jpg
https://ria.ru/20260121/prigovor-2069201101.html
https://ria.ru/20260118/shtraf-2068564039.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920908427_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_402a1ae77ec9401182299f408400211a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, евросоюз, снг
Россия, Европа, Евросоюз, СНГ
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России

РИА Новости: комик Белый не стал сохранять статус ИП в России

© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в официальных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основным видом значилась деятельность в области искусства и организации развлечений. Согласно документам, решение о прекращении ИП было принято 26 марта 2025 года. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в материалах.
Ведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Прокуратура просит отменить приговор Лазаревой*, заявил адвокат
03:56
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Белый*, который уехал из России в Европу, оспаривал решение в российских судах.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
18 января, 02:30
 
РоссияЕвропаЕвросоюзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала