Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в официальных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Основным видом значилась деятельность в области искусства и организации развлечений. Согласно документам, решение о прекращении ИП было принято 26 марта 2025 года. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в материалах.