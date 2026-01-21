https://ria.ru/20260121/ip-2069211025.html
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России
21.01.2026
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России
Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:50:00+03:00
2026-01-21T06:50:00+03:00
2026-01-21T07:09:00+03:00
Комик Белый* не стал сохранять статус ИП в России
РИА Новости: комик Белый не стал сохранять статус ИП в России
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в официальных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основным видом значилась деятельность в области искусства и организации развлечений. Согласно документам, решение о прекращении ИП было принято 26 марта 2025 года. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в материалах.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Белый*, который уехал из России
в Европу
, оспаривал решение в российских судах.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС
и СНГ
. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.