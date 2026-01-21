https://ria.ru/20260121/inflyatsiya-2069408344.html
Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой с 2020-го
Инфляция в России в прошлом году была на уровне 5,6 процента — это самый низкий показатель с 2020-го, сообщается в материалах ЦБ. РИА Новости, 22.01.2026
