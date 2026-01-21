Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой с 2020-го
19:29 21.01.2026 (обновлено: 00:05 22.01.2026)
Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой с 2020-го
Инфляция в России в прошлом году была на уровне 5,6 процента — это самый низкий показатель с 2020-го, сообщается в материалах ЦБ. РИА Новости, 22.01.2026
Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой с 2020-го

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Инфляция в России в прошлом году была на уровне 5,6 процента — это самый низкий показатель с 2020-го, сообщается в материалах ЦБ.
"Инфляция за 2025-й стала самой низкой за год с 2020-го. <...> Годовая инфляция в 2025-м составила 5,6 процента по сравнению с 9,5 процента годом ранее", — говорится в сообщении.
Уточняется, что годовая инфляция в декабре снизилась до минимума с августа 2023 года и составила 5,59 процента.
В Банке России подчеркнули, что продолжат поддерживать жесткость кредитно-денежных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели.
По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция снизится до четырех-пяти процентов. В 2027-м и далее ЦБ намерен удерживать этот показатель на уровне четырех процентов.
