В Индии обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян - РИА Новости, 21.01.2026
09:36 21.01.2026 (обновлено: 09:37 21.01.2026)
В Индии обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян
в мире
керала
африка
демократическая республика конго
воз
индия
в мире, керала, африка, демократическая республика конго, воз, индия
В мире, Керала, Африка, Демократическая Республика Конго, ВОЗ, Индия
© AP Photo / CDCПациент с обезьяньей оспой
Пациент с обезьяньей оспой. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В индийском штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, пишет газета Navbharat Times.
"В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведённое генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передаётся от человека к человеку", - говорится в статье.
Полученные данные стали результатом совместного исследования, проведенного специалистами Индийского совета медицинских исследований (ICMR), института вирусологии и ряда диагностических лабораторий.
Они установили, что речь идёт о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью и легко передаётся от человека к человеку. Также установлено, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 ранее совершили поездки за рубеж.
По данным ВОЗ, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке. Демократическая Республика Конго является наиболее пострадавшей страной с 13 927 случаями и 42 смертельными исходами с января, за ней следует Уганда с 6 230 случаями и 35 смертельными исходами, затем Сьерра-Леоне с 4 876 случаями и 42 смертельными исходами.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
