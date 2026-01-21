Рейтинг@Mail.ru
15:32 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/indeks-2069331020.html
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа

Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа о прогрессе по Украине

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Индекс Московской биржи усилил рост более чем на 0,5 процентного пункта после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о значительном прогрессе в украинском урегулировании в последние недели, следует из данных торгов.
К 13.53 мск индекс Московской биржи растет на 1,1%, до 2 768,29 пункта. До заявлений спецпосланника президента США индекс рос примерно на 0,4%.
Уиткофф в интервью CNBC заявил о значительном прогрессе в украинском урегулировании в последние недели.
Спецпосланник Стивен Уиткофф и президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
Вчера, 13:30
 
В миреСШАСтив УиткоффМосковская биржа
 
 
