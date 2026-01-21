https://ria.ru/20260121/indeks-2069331020.html
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа - РИА Новости, 21.01.2026
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа
Индекс Московской биржи усилил рост более чем на 0,5 процентного пункта после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о значительном прогрессе в... РИА Новости, 21.01.2026
сша
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Уиткоффа о прогрессе по Украине