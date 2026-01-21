Хинштейн поручил разобраться с хранением тел умерших в курской больнице

КУРСК, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал срочно разобраться в ситуации в одной из больниц областного центра, где тела умерших лежат прямо в коридоре.

"Увидел в соцсетях шокирующие фото — трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы № 6", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор сослался на сотрудницу больницы, сделавшую фото. По ее словам, из-за отсутствия морга умерших оставляют завернутыми в полиэтилен на каталках в коридоре. Причем мимо ходят пациенты, а персонал разносит еду.

Хинштейн назвал эту ситуацию недопустимой.

"Коллеги докладывают, что проблема действительно существует: в больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро", — отметил он.

Губернатор поручил до вечера обеспечить такое помещение. Кроме того, областной Минздрав проведет мониторинг и по другим учреждениям здравоохранения, а его глава Светлана Ермолова встретится с персоналом больницы № 6 и отработает все вопросы.