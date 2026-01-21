Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поручил разобраться с хранением тел умерших в курской больнице
16:41 21.01.2026 (обновлено: 23:31 21.01.2026)
Хинштейн поручил разобраться с хранением тел умерших в курской больнице
Хинштейн поручил разобраться с хранением тел умерших в курской больнице
Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал срочно разобраться в ситуации в одной из больниц областного центра, где тела умерших лежат прямо в... РИА Новости, 21.01.2026
2026
курская область, александр хинштейн
Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн поручил разобраться с хранением тел умерших в курской больнице

Хинштейн поручил разобраться с лежащими в коридоре курской больницы трупами

КУРСК, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал срочно разобраться в ситуации в одной из больниц областного центра, где тела умерших лежат прямо в коридоре.
"Увидел в соцсетях шокирующие фото — трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы № 6", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор сослался на сотрудницу больницы, сделавшую фото. По ее словам, из-за отсутствия морга умерших оставляют завернутыми в полиэтилен на каталках в коридоре. Причем мимо ходят пациенты, а персонал разносит еду.
Хинштейн назвал эту ситуацию недопустимой.
"Коллеги докладывают, что проблема действительно существует: в больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро", — отметил он.
Губернатор поручил до вечера обеспечить такое помещение. Кроме того, областной Минздрав проведет мониторинг и по другим учреждениям здравоохранения, а его глава Светлана Ермолова встретится с персоналом больницы № 6 и отработает все вопросы.
Хинштейн также пообещал держать ситуацию на контроле.
