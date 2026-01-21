Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 21.01.2026
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.01.2026
2026
харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьков
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове слышны звуки взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Харькове были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
