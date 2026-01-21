https://ria.ru/20260121/harkov-2069447005.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 21.01.2026
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
харьков
2026
Новости
ru-RU
харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьков
В Харькове прогремели взрывы
