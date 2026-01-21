Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Греция склоняется отказать президенту США Дональду Трампу в участии в созданном им "Совете мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, пишет газета "Прото Тема" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, первоначально предполагалось, что "Совет мира" будет действовать в течение определенного периода времени. Однако, судя по документам, сопровождающим приглашение, направленное президентом США почти 60 странам, "Совет" не будет ограничиваться только сектором Газа, а его действие продлевается на неопределенный срок, говорится в материале.