Рейтинг@Mail.ru
Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 21.01.2026 (обновлено: 16:17 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/gretsija-2069344681.html
Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ
Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ
Греция склоняется отказать президенту США Дональду Трампу в участии в созданном им "Совете мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, пишет газета... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:15:00+03:00
2026-01-21T16:17:00+03:00
в мире
сша
россия
белоруссия
дональд трамп
дмитрий песков
александр лукашенко
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
https://ria.ru/20260120/gaza-2069185353.html
https://ria.ru/20260120/sovet-2069000532.html
сша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, белоруссия, дональд трамп, дмитрий песков, александр лукашенко, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Россия, Белоруссия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ

Прото тема: Греция склоняется к отказу от участия в Совете мира по Газе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Греция склоняется отказать президенту США Дональду Трампу в участии в созданном им "Совете мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, пишет газета "Прото Тема" со ссылкой на источники.
"Афины склоняются не принимать приглашение президента США об участии в органе, который отклоняется от четких положений резолюции 2803 Совета Безопасности ООН по сектору Газа", - говорится в статье.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: более десяти стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе
20 января, 23:55
Как пишет издание, первоначально предполагалось, что "Совет мира" будет действовать в течение определенного периода времени. Однако, судя по документам, сопровождающим приглашение, направленное президентом США почти 60 странам, "Совет" не будет ограничиваться только сектором Газа, а его действие продлевается на неопределенный срок, говорится в материале.
"Способ составления приглашений и выбор получателей подразумевает, что отказ от приглашения будет воспринят президентом Трампом негативно, что повлияет на его дальнейшие отношения с теми, кто не будет способствовать реализации его плана", - пишет газета.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Швейцария получила от США приглашение в Совет мира по Газе
20 января, 12:34
 
В миреСШАРоссияБелоруссияДональд ТрампДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала