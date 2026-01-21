Греция хочет отказаться от участия в совете мира по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Греция склоняется отказать президенту США Дональду Трампу в участии в созданном им "Совете мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, пишет газета "Прото Тема" со ссылкой на источники.
Как пишет издание, первоначально предполагалось, что "Совет мира" будет действовать в течение определенного периода времени. Однако, судя по документам, сопровождающим приглашение, направленное президентом США почти 60 странам, "Совет" не будет ограничиваться только сектором Газа, а его действие продлевается на неопределенный срок, говорится в материале.
"Способ составления приглашений и выбор получателей подразумевает, что отказ от приглашения будет воспринят президентом Трампом негативно, что повлияет на его дальнейшие отношения с теми, кто не будет способствовать реализации его плана", - пишет газета.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
