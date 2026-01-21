Рейтинг@Mail.ru
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069423580.html
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов - РИА Новости, 21.01.2026
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов
Дании на фоне претензий США на Гренландию следует продать остров за 1 триллион долларов, заявил в среду бывший министр Баварии по региональному развитию и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:39:00+03:00
2026-01-21T20:39:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
хдс/хсс
bild
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069422606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f291564533a4e81da1b470480d393d.jpg
https://ria.ru/20260121/danija-2069414521.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069369424.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069422606_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92e065d99e4eabe92ad9640e4883804e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, хдс/хсс, bild, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, ХДС/ХСС, Bild, Удары США по Венесуэле
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов

Экс-министр Баварии посоветовал Дании продать Гренландию за $1 трлн

© REUTERS / Marko DjuricaУчастники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Дании на фоне претензий США на Гренландию следует продать остров за 1 триллион долларов, заявил в среду бывший министр Баварии по региональному развитию и вопросам экологии, юрист и политик от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Петер Гаувайлер.
"Поверьте (президенту США Дональду) Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте 1 триллион долларов", - сказал бывший министр газете Bild.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас
Вчера, 20:00
По словам Гаувайлера, продажа острова может означать скачок в благосостоянии исторического масштаба для Дании и ее граждан, а вырученная с продажи сумма может сделать страну самой богатой в Европе.
Гренландия с географической точки зрения - часть североамериканского континента, которая находится ближе к Северной Америке, чем к Европе, при этом остров также играет ключевую роль в системе безопасности США, отметил политик.
"Сегодня Дания может получить огромную сумму денег за то, от чего, возможно, ей придется послезавтра отказаться без какой-либо компенсации", - добавил Гаувайлер.
По данным Bild, оценки стоимости острова разнятся. Эксперты оценивают стоимость Гренландии в 3,7 триллиона евро (4,33 триллиона долларов). В то же время, по заявлениям правительства США, при покупке острова на каждого его жителя может приходиться сумма до 100 тысяч долларов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
Вчера, 17:23
 
В миреГренландияДанияСШАХДС/ХССBildУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала