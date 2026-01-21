В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов

БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Дании на фоне претензий США на Гренландию следует продать остров за 1 триллион долларов, заявил в среду бывший министр Баварии по региональному развитию и вопросам экологии, юрист и политик от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Петер Гаувайлер.

"Поверьте (президенту США Дональду) Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте 1 триллион долларов", - сказал бывший министр газете Bild

По словам Гаувайлера, продажа острова может означать скачок в благосостоянии исторического масштаба для Дании и ее граждан, а вырученная с продажи сумма может сделать страну самой богатой в Европе

Гренландия с географической точки зрения - часть североамериканского континента, которая находится ближе к Северной Америке , чем к Европе, при этом остров также играет ключевую роль в системе безопасности США, отметил политик.

"Сегодня Дания может получить огромную сумму денег за то, от чего, возможно, ей придется послезавтра отказаться без какой-либо компенсации", - добавил Гаувайлер.

По данным Bild, оценки стоимости острова разнятся. Эксперты оценивают стоимость Гренландии в 3,7 триллиона евро (4,33 триллиона долларов). В то же время, по заявлениям правительства США, при покупке острова на каждого его жителя может приходиться сумма до 100 тысяч долларов.