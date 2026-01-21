https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069423580.html
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов - РИА Новости, 21.01.2026
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов
Дании на фоне претензий США на Гренландию следует продать остров за 1 триллион долларов, заявил в среду бывший министр Баварии по региональному развитию и...
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Дании на фоне претензий США на Гренландию следует продать остров за 1 триллион долларов, заявил в среду бывший министр Баварии по региональному развитию и вопросам экологии, юрист и политик от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Петер Гаувайлер.
"Поверьте (президенту США
Дональду) Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте 1 триллион долларов", - сказал бывший министр газете Bild
.
По словам Гаувайлера, продажа острова может означать скачок в благосостоянии исторического масштаба для Дании
и ее граждан, а вырученная с продажи сумма может сделать страну самой богатой в Европе
.
Гренландия
с географической точки зрения - часть североамериканского континента, которая находится ближе к Северной Америке
, чем к Европе, при этом остров также играет ключевую роль в системе безопасности США, отметил политик.
"Сегодня Дания может получить огромную сумму денег за то, от чего, возможно, ей придется послезавтра отказаться без какой-либо компенсации", - добавил Гаувайлер.
По данным Bild, оценки стоимости острова разнятся. Эксперты оценивают стоимость Гренландии в 3,7 триллиона евро (4,33 триллиона долларов). В то же время, по заявлениям правительства США, при покупке острова на каждого его жителя может приходиться сумма до 100 тысяч долларов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон
от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.