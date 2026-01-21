https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069423218.html
Глава МИД Дании отверг возможность переговоров о покупке США Гренландии
Глава МИД Дании отверг возможность переговоров о покупке США Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Глава МИД Дании отверг возможность переговоров о покупке США Гренландии
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о приобретении Штатами Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:37:00+03:00
2026-01-21T20:37:00+03:00
2026-01-21T20:37:00+03:00
в мире
гренландия
дания
копенгаген
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_611b328919d975a5fceb0ca518bb46a3.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandija-2069419816.html
гренландия
дания
копенгаген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/63/1517126324_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_da36e81a0b9985916e67361a6a6af427.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, копенгаген, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, Копенгаген, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен
Глава МИД Дании отверг возможность переговоров о покупке США Гренландии
Расмуссен отверг возможность переговоров о приобретении США Гренландии