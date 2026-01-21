https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069415717.html
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям
Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг уверен, что США не будут захватывать остров, но призвал население быть готовым к любым... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гренландия
сша
дания
