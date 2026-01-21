Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069415717.html
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям - РИА Новости, 21.01.2026
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям
Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг уверен, что США не будут захватывать остров, но призвал население быть готовым к любым... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:03:00+03:00
2026-01-21T20:03:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224086_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e65d0ff1e8b74365bc20412053fe41b5.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandija-2069411130.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224086_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_4382f22fad16fa6053a595e49a2c171e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии призвали остров быть готовым ко всем сценариям

Министр рыболовства Гренландии призвал остров быть готовым ко всем сценариям

© РИА НовостиНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости. Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг уверен, что США не будут захватывать остров, но призвал население быть готовым к любым сценариям.
"Я не буду это комментировать, но мы должны быть готовы ко всему, и именно этим мы сейчас и занимаемся", - ответил Борг журналистам после пресс-конференции на вопрос, может ли быть военное нападение со стороны США.
Когда журналисты спросили министра, какова его реакция на то, что президент США Дональд Трамп все равно будет пытаться купить Гренландию и вести переговоры, Борг сказал, что это не будет сделано ни силой, ни какими-либо другими средствами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население
Вчера, 19:42
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала