Гренландия и Дания подписали соглашение о сотрудничестве экстренных служб
Гренландия и Дания подписали соглашение об укреплении сотрудничества в сфере экстренных служб, заявил министр рыболовства и сельского хозяйства острова Питер... РИА Новости, 21.01.2026
