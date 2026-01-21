https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069406400.html
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться - РИА Новости, 21.01.2026
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться
Министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Гренландии Аккалуак Эгеде призвал население острова сплотиться, чтобы сохранить свою идентичность. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:17:00+03:00
2026-01-21T19:17:00+03:00
2026-01-21T19:24:00+03:00
гренландия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224086_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e65d0ff1e8b74365bc20412053fe41b5.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandija-2069406776.html
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224086_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_4382f22fad16fa6053a595e49a2c171e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, в мире
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться
Министр юстиции Гренландии призвал жителей сплотиться и сохранить идентичность