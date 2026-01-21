Рейтинг@Mail.ru
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться
19:17 21.01.2026 (обновлено: 19:24 21.01.2026)
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться - РИА Новости, 21.01.2026
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться
Министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Гренландии Аккалуак Эгеде призвал население острова сплотиться, чтобы сохранить свою идентичность. РИА Новости, 21.01.2026
гренландия, в мире
Гренландия, В мире
Министр юстиции Гренландии призвал население острова сплотиться

Министр юстиции Гренландии призвал жителей сплотиться и сохранить идентичность

© РИА НовостиНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Нуук, Гренландия. Архивное фото
НУУК, 21 янв - РИА Новости. Министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Гренландии Аккалуак Эгеде призвал население острова сплотиться, чтобы сохранить свою идентичность.
"Это касается всего нашего общества. Задаются вопросы о том, сможем ли мы сохранить свою идентичность и культуру. Мы должны держаться вместе... Важно, чтобы мы были едины и разделяли одни и те же ценности", - заявил Эгеде в ходе пресс-конференции.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
