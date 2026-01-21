Рейтинг@Mail.ru
17:23 21.01.2026 (обновлено: 18:35 21.01.2026)
США могли бы оставить Гренландию себе после войны, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что после Второй мировой войны США могли бы присвоить Гренландию, но решили этого не делать. РИА Новости, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после Второй мировой войны США могли бы присвоить Гренландию, но решили этого не делать.
"Мы могли (после Второй мировой войны - ред.) бы оставить себе эту территорию (Гренландию - ред.), но не сделали этого", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По словам Трампа, в годы Второй мировой войны США встали на защиту Гренландии, чтобы сохранить ее для Дании, когда эта страна не смогла защитить свою территорию.
"Мы сражались за Данию. Мы держали этот большой, красивый кусок льда (Гренландию - ред.) для Дании", - заявил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
