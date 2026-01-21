США могли бы оставить Гренландию себе после войны, заявил Трамп

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после Второй мировой войны США могли бы присвоить Гренландию, но решили этого не делать.
"Мы могли (после Второй мировой войны - ред.) бы оставить себе эту территорию (Гренландию - ред.), но не сделали этого", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
"Мы сражались за Данию. Мы держали этот большой, красивый кусок льда (Гренландию - ред.) для Дании", - заявил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
