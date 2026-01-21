https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069366506.html
Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получить Гренландию для обеспечения национальной и международной безопасности и сдерживания... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп: США хотят получить Гренландию для создания системы ПРО "Золотой купол"