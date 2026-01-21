https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069363577.html
Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна США из-за ресурсов
Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна США из-за ресурсов - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна США из-за ресурсов
Президент США Дональд Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна США из-за ресурсов
Трамп: Гренландия нужна США для стратегической безопасности