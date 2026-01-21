https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069362488.html
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поступили глупо, "отдав" Гренландию Дании после Второй мировой войны. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп
Трамп: США пошли на глупость, отдав обратно Гренландию Дании