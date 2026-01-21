Рейтинг@Mail.ru
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 21.01.2026 (обновлено: 17:09 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069362488.html
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поступили глупо, "отдав" Гренландию Дании после Второй мировой войны. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:05:00+03:00
2026-01-21T17:09:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_ed559b4c61d184e1b513d4a2f72a3478.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da6ff64ef1d0d9d2f710daf1109cfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
США пошли на глупость, "отдав обратно" Гренландию Дании, заявил Трамп

Трамп: США пошли на глупость, отдав обратно Гренландию Дании

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поступили глупо, "отдав" Гренландию Дании после Второй мировой войны.
"После войны мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо мы поступили, но мы это сделали", - заявил он на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
20 января, 08:00
 
В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала