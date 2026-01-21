Рейтинг@Mail.ru
16:26 21.01.2026 (обновлено: 16:48 21.01.2026)
Шведские военные покинули Гренландию
Шведские военные покинули Гренландию
Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям на территории Гренландии и покидают датский остров, сообщили в среду вооруженные силы Швеции. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, гренландия, дания, швеция, ульф кристерссон, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Дания, Швеция, Ульф Кристерссон, Дональд Трамп, НАТО
Шведские военные покинули Гренландию

Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям и покинули Гренландию

© AP Photo / Ebrahim NorooziШведские военные во время учений в Гренландии
Шведские военные во время учений в Гренландии
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Шведские военные во время учений в Гренландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям на территории Гренландии и покидают датский остров, сообщили в среду вооруженные силы Швеции.
Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил 14 января, что шведские офицеры прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.
"Вооруженные силы завершают рекогносцировку в Гренландии. Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учебных мероприятий в Гренландии и Арктике", - говорится в сообщении на сайте шведских ВС.
Как уточнила начальник оперативного командования вооруженных сил Эва Скуг Хаслум, шведские военные покидают остров.
"Следующий шаг - оценка собранной информации и начало планирования будущих учений", - приводятся ее слова в сообщении.
По данным вооруженных сил, Швеция в течение года примет участие в серии датских учений "Арктическая стойкость", цель которых - "укрепление безопасности в регионе и отработка обороны северного фланга НАТО".
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
