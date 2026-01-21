Шведские военные покинули Гренландию

Шведские военные во время учений в Гренландии. Архивное фото

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям на территории Гренландии и покидают датский остров, сообщили в среду вооруженные силы Швеции.

Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил 14 января, что шведские офицеры прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.

"Вооруженные силы завершают рекогносцировку в Гренландии. Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учебных мероприятий в Гренландии и Арктике", - говорится в сообщении на сайте шведских ВС.

Как уточнила начальник оперативного командования вооруженных сил Эва Скуг Хаслум, шведские военные покидают остров.

"Следующий шаг - оценка собранной информации и начало планирования будущих учений", - приводятся ее слова в сообщении.

По данным вооруженных сил, Швеция в течение года примет участие в серии датских учений "Арктическая стойкость", цель которых - "укрепление безопасности в регионе и отработка обороны северного фланга НАТО".

Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.