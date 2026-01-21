Рейтинг@Mail.ru
Макрон решил увеличить военный контингент в Гренландии в 14 раз, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
12:18 21.01.2026 (обновлено: 13:12 21.01.2026)
Макрон решил увеличить военный контингент в Гренландии в 14 раз, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine. РИА Новости, 21.01.2026
гренландия, нато, эммануэль макрон, в мире, франция, дональд трамп, сша, каролин левитт, евросоюз
Гренландия, НАТО, Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Дональд Трамп, США, Каролин Левитт, Евросоюз
CE: Макрон планирует отправить в Гренландию минимум еще 200 военных

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneФранцузский военный во время учений в Гренландии
Французский военный во время учений в Гренландии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Французский военный во время учений в Гренландии. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.
«

"Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков", — пишет газета со ссылкой на источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом
10:25
Париж уже перебросил на остров 15 военнослужащих. Также, по данным Reuters, Франция запросила проведение учений НАТО на его территории.
Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на планы Вашингтона.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Макрон призвал европейцев защищаться от США
Вчера, 18:22

Ситуация вокруг острова

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова.
Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
08:00
 
ГренландияНАТОЭммануэль МакронВ миреФранцияДональд ТрампСШАКаролин ЛевиттЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
