Макрон решил увеличить военный контингент в Гренландии в 14 раз, пишут СМИ

ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.
«
"Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков", — пишет газета со ссылкой на источники.
Париж уже перебросил на остров 15 военнослужащих. Также, по данным Reuters, Франция запросила проведение учений НАТО на его территории.
Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на планы Вашингтона.
Ситуация вокруг острова
С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова.
Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.