Турецкий аналитик предрек НАТО крах из-за действий США в Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
08:41 21.01.2026
Турецкий аналитик предрек НАТО крах из-за действий США в Гренландии
Возможная военная операция США в Гренландии может стать смертным приговором для НАТО и положить конец оборонному сотрудничеству Вашингтона и Брюсселя
АНКАРА, 21 янв - РИА Новости. Возможная военная операция США в Гренландии может стать смертным приговором для НАТО и положить конец оборонному сотрудничеству Вашингтона и Брюсселя, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Дания начнет войну с США, если те попытаются захватить Гренландию, заявил ранее телеканалу CNN глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.
"Демонстрация силы США в Гренландии станет смертным приговором для НАТО", - заявил Йылмаз.
По его словам, подобные шаги Вашингтона способны подорвать основы трансатлантической солидарности. Эксперт отметил, что при наличии у США законных опасений по поводу безопасности в районе Северного полюса данный вопрос должен выноситься на обсуждение в Атлантическом совете НАТО.
В ответ, по мнению Йылмаза, Европа должна ускорить процесс интеграции и приступить к формированию подлинно совместной системы обороны. Кроме того, Европа могла бы наладить более тесные связи с другими государствами, которые также выражают серьезную обеспокоенность происходящим.
"Европа должна действовать, поскольку шаги США могут привести к завершению оборонного сотрудничества Вашингтона и Брюсселя", - подчеркнул Йылмаз.
С начала второго президентского срока президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на ее приобретении. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона - лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
