Турецкий аналитик предрек НАТО крах из-за действий США в Гренландии

АНКАРА, 21 янв - РИА Новости. Возможная военная операция США в Гренландии может стать смертным приговором для НАТО и положить конец оборонному сотрудничеству Вашингтона и Брюсселя, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.