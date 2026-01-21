https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069211828.html
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются - РИА Новости, 21.01.2026
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
Депутат гренландского парламента Куно Фенкер на фоне обсуждений возможной передачи Гренландии Соединенным Штатам заявил РИА Новости, что остров и его жители не... РИА Новости, 21.01.2026
НУУК (Гренландия), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат гренландского парламента Куно Фенкер на фоне обсуждений возможной передачи Гренландии Соединенным Штатам заявил РИА Новости, что остров и его жители не являются объектом купли-продажи.
"Люди и страны не продаются. Мы не продаемся, как… скот, если так можно сказать", - сказал Фенкер.
По его словам, Гренландия
намерена добиваться возвращения суверенитета и самостоятельно выстраивать международное сотрудничество в соответствии с международным правом.
"Вот почему для меня очень важно вернуть наш остров и затем свободно иметь возможность сотрудничать на международном уровне, с международными организациями и государствами - о том, как мы будем сотрудничать", - отметил депутат.
В 1946 году США
пытались приобрести Гренландию за 100 миллионов долларов. Ранее президент США Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.