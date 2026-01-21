В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются

"Люди и страны не продаются. Мы не продаемся, как… скот, если так можно сказать", - сказал Фенкер.

"Вот почему для меня очень важно вернуть наш остров и затем свободно иметь возможность сотрудничать на международном уровне, с международными организациями и государствами - о том, как мы будем сотрудничать", - отметил депутат.