В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
07:06 21.01.2026
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
НУУК (Гренландия), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат гренландского парламента Куно Фенкер на фоне обсуждений возможной передачи Гренландии Соединенным Штатам заявил РИА Новости, что остров и его жители не являются объектом купли-продажи.
"Люди и страны не продаются. Мы не продаемся, как… скот, если так можно сказать", - сказал Фенкер.
По его словам, Гренландия намерена добиваться возвращения суверенитета и самостоятельно выстраивать международное сотрудничество в соответствии с международным правом.
"Вот почему для меня очень важно вернуть наш остров и затем свободно иметь возможность сотрудничать на международном уровне, с международными организациями и государствами - о том, как мы будем сотрудничать", - отметил депутат.
В 1946 году США пытались приобрести Гренландию за 100 миллионов долларов. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
