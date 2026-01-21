Рейтинг@Mail.ru
05:11 21.01.2026
Гренландский депутат назвал ошибкой отправку европейских военных на остров
НУУК (Гренландия), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер в беседе с РИА Новости назвал ошибкой направление европейских военных на остров и заявил, что сейчас для этого нет никаких оснований.
"Моя первая реакция, еще до того как они приехали, была: "Не делайте этого". Сейчас для этого нет никакой причины. Сейчас вы просто спровоцируете определенного человека своими действиями", - сказал Фенкер.
"Нет никакой немедленной угрозы для Гренландии. А то, о чем мы говорим, - это будущее. Так что, по-моему, это был неправильный шаг", - добавил он.
По его словам, угрозы США ввести торговые пошлины против стран, направивших своих военных в Гренландию, могут негативно сказаться на экономике автономной территории.
"Это может также негативно повлиять на Гренландию, потому что мы торгуем в основном с Европой… Так что это может иметь негативное влияние в отношении инфляции, которая уже довольно высокая здесь, в Гренландии", - отметил депутат.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений альянса по усилению военного присутствия в регионе.
В субботу американский президент Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
