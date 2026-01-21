Гренландский депутат назвал ошибкой отправку европейских военных на остров

НУУК (Гренландия), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер в беседе с РИА Новости назвал ошибкой направление европейских военных на остров и заявил, что сейчас для этого нет никаких оснований.

"Моя первая реакция, еще до того как они приехали, была: "Не делайте этого". Сейчас для этого нет никакой причины. Сейчас вы просто спровоцируете определенного человека своими действиями", - сказал Фенкер.