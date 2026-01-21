В России продают гренландские креветки и скумбрию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Гренландия прекратила поставки рыбы и морепродуктов в Россию, но некоторые магазины все еще предлагают ее креветки и скумбрию, выяснило РИА Новости.

Источники в рыбной отрасли рассказали, что Россия прекратила прямой импорт из Гренландии еще два года назад - крупных покупок с тех пор не было. Сама Гренландия также не сообщала о прямых поставках рыбы в Россию.