В Гренландии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России или КНР - РИА Новости, 21.01.2026
03:09 21.01.2026
В Гренландии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России или КНР
В Гренландии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России или КНР
в мире
россия
гренландия
китай
дональд трамп
россия
гренландия
китай
в мире, россия, гренландия, китай, дональд трамп
В мире, Россия, Гренландия, Китай, Дональд Трамп
В Гренландии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России или КНР

Депутат Фенкер: Гренландия не видит прямой военной угрозы со стороны РФ или КНР

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Нуук, Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что не видит прямой военной угрозы для острова со стороны России или Китая, несмотря на обеспокоенность США активностью этих стран в Арктике.
"Я не вижу, что будет прямая военная, силовая угроза со стороны России или Китая", - сказал Фенкер.
Аналитик назвал стоимость природных ресурсов Гренландии
01:44
По его словам, конкуренция в Арктике в первую очередь связана с открытием новых судоходных маршрутов, в том числе Северного морского пути и Северо-Западного прохода, а также с вопросами свободы судоходства в арктических водах.
Фенкер отметил, что видел два китайских ледокола "Сюэлун-1" и "Сюэлун-2", проходивших через гренландские воды, и признал, что эта активность вызывает внимание Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
00:28
 
