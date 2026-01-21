Рейтинг@Mail.ru
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
00:28 21.01.2026
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США

Йенс-Фредерик Нильсен
Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал быть готовыми к военному нападению со стороны США, его слова приводит местная радиостанция KNR.
"Применение военной силы маловероятно, но пока не исключено. Мы должны быть готовы ко всему, что возможно", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Вчера, 23:49
Министр финансов Гренландии, бывший премьер острова Муте Эгеде, свою очередь, призвал жителей позаботиться о том, чтобы у них было достаточно еды на пять дней. По его словам, гренландские власти готовят "информационную кампанию" для гренландцев и в ближайшие дни сделают ряд заявлений для общества, в которых будут представлены указания и рекомендации по этой теме.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Вчера, 23:37
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Вчера, 23:37
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Макрон призвал европейцев защищаться от США
Вчера, 18:22
Макрон призвал европейцев защищаться от США
Вчера, 18:22
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
