В Гренландии заявили об усилении связей с Данией из-за угроз США
21:47 21.01.2026
В Гренландии заявили об усилении связей с Данией из-за угроз США
В Гренландии заявили об усилении связей с Данией из-за угроз США
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии заявили об усилении связей с Данией из-за угроз США

Келер: связи Гренландии с Данией усиливаются на фоне заявлений США

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Организатор протеста против США 17 января в Гренландии Ян Кёлер заявил РИА Новости, что на фоне заявлений Вашингтона гренландское общество сплачивается, а связи между островом и Данией усиливаются.
В субботу, 17 января, в столице Гренландии Нууке прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль. По словам организатора, в ней приняли участие около 6 тысяч человек, что составляет около 20% населения города.
"Чем больше Трамп говорит, тем больше гренландцы держатся вместе. И я также думаю, что чем больше он (Трамп - ред.) будет говорить, тем больше они будут держаться вместе", - сказал Кёлер.
По его словам, нынешняя ситуация укрепляет отношения между Нууком и Копенгагеном.
"Я думаю, что это делает связи между Гренландией и Данией сильнее, чем раньше", - отметил активист.
Кёлер добавил, что даже в случае возможного достижения Гренландией независимости жители острова скорее ориентировались бы на Европу, чем на США.
"Конечно, мы, может быть, хотели бы однажды стать независимыми, но люди предпочитают какую-то форму независимости вместе с Данией и Европейским союзом", - считает он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
