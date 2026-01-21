В Гренландии заявили об усилении связей с Данией из-за угроз США

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Организатор протеста против США 17 января в Гренландии Ян Кёлер заявил РИА Новости, что на фоне заявлений Вашингтона гренландское общество сплачивается, а связи между островом и Данией усиливаются.

В субботу, 17 января, в столице Гренландии Нууке прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль. По словам организатора, в ней приняли участие около 6 тысяч человек, что составляет около 20% населения города.

"Чем больше Трамп говорит, тем больше гренландцы держатся вместе. И я также думаю, что чем больше он (Трамп - ред.) будет говорить, тем больше они будут держаться вместе", - сказал Кёлер.

По его словам, нынешняя ситуация укрепляет отношения между Нууком и Копенгагеном

"Я думаю, что это делает связи между Гренландией и Данией сильнее, чем раньше", - отметил активист.

Кёлер добавил, что даже в случае возможного достижения Гренландией независимости жители острова скорее ориентировались бы на Европу , чем на США.

"Конечно, мы, может быть, хотели бы однажды стать независимыми, но люди предпочитают какую-то форму независимости вместе с Данией и Европейским союзом", - считает он.