В Гренландии рассказали, что протест против США стал крупнейшим на острове
В Гренландии рассказали, что протест против США стал крупнейшим на острове - РИА Новости, 21.01.2026
В Гренландии рассказали, что протест против США стал крупнейшим на острове
Организатор протеста против США в Гренландии Ян Кёлер заявил РИА Новости, что прошедшая 17 января в Нууке акция стала крупнейшей в истории острова, в ней... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:32:00+03:00
2026-01-21T20:32:00+03:00
2026-01-21T20:37:00+03:00
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Организатор протеста против США в Гренландии Ян Кёлер заявил РИА Новости, что прошедшая 17 января в Нууке акция стала крупнейшей в истории острова, в ней приняли участие около 6 тысяч человек.
В субботу, 17 января, в столице Гренландии
прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа
о намерении взять остров под контроль.
"Около 5 или 6 тысяч человек. Это значительная часть населения. Около 20% жителей столицы. Это самая большая демонстрация в истории Гренландии", - сказал Кёлер.
Он добавил, что акция была организована с помощью соцсети Facebook* за 72 часа.
"Люди чувствуют себя запуганными США при Трампе. Поэтому они хотят ясно заявить, что мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. И что мы стоим вместе и показываем это миру", - объяснил Кёлер такое большое число участников.
Он подчеркнул, что в этой демонстрации приняли участие правительство и все политические партии, включая оппозицию.
"У нас ничего не запланировано, но с Трампом в Белом доме никогда не знаешь", - заключил собеседник агентства.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская