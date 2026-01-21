В Гренландии рассказали, что протест против США стал крупнейшим на острове

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Организатор протеста против США в Гренландии Ян Кёлер заявил РИА Новости, что прошедшая 17 января в Нууке акция стала крупнейшей в истории острова, в ней приняли участие около 6 тысяч человек.

В субботу, 17 января, в столице Гренландии прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль.

"Около 5 или 6 тысяч человек. Это значительная часть населения. Около 20% жителей столицы. Это самая большая демонстрация в истории Гренландии", - сказал Кёлер.

Он добавил, что акция была организована с помощью соцсети Facebook* за 72 часа.

"Люди чувствуют себя запуганными США при Трампе. Поэтому они хотят ясно заявить, что мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. И что мы стоим вместе и показываем это миру", - объяснил Кёлер такое большое число участников.

Он подчеркнул, что в этой демонстрации приняли участие правительство и все политические партии, включая оппозицию.

"У нас ничего не запланировано, но с Трампом в Белом доме никогда не знаешь", - заключил собеседник агентства.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.