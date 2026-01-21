https://ria.ru/20260121/grenlandija-2069411130.html
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население
в мире, гренландия, сша
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости. Министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Гренландии Аккалуак Эгеде в среду заявил, что есть внешние силы, которые стремятся вызвать разногласия среди населения острова.
"Со стороны есть те, кто хочет, чтобы мы были разделены и чтобы у нас были разногласия", - заявил Эгеде в ходе пресс-конференции. Министр не уточнил, кого он имел в виду.