Рейтинг@Mail.ru
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/grenlandija-2069411130.html
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население - РИА Новости, 21.01.2026
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население
Министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Гренландии Аккалуак Эгеде в среду заявил, что есть внешние силы, которые стремятся вызвать разногласия среди... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:42:00+03:00
2026-01-21T19:42:00+03:00
в мире
гренландия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e4e5090f58e527c8baef7042ab9c46.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069369424.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f589e12e1e539736a1953b31ca3d12c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша
В мире, Гренландия, США
Глава Минюста Гренландии обвинил внешние силы в попытке разделить население

В Гренландии заявили о попытках внешних сил вызвать разногласия среди населения

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости. Министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Гренландии Аккалуак Эгеде в среду заявил, что есть внешние силы, которые стремятся вызвать разногласия среди населения острова.
"Со стороны есть те, кто хочет, чтобы мы были разделены и чтобы у нас были разногласия", - заявил Эгеде в ходе пресс-конференции. Министр не уточнил, кого он имел в виду.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
Вчера, 17:23
 
В миреГренландияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала