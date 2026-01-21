Рейтинг@Mail.ru
Власти Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней
19:20 21.01.2026
Власти Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней
Власти Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней - РИА Новости, 21.01.2026
Власти Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней
Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал население острова сделать запасы провизии как минимум на пять дней. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
гренландия
2026
в мире, гренландия
В мире, Гренландия
Власти Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней

Борг призвал население Гренландии сделать запасы провизии на пять дней

Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Нуук, Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости. Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал население острова сделать запасы провизии как минимум на пять дней.
"Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней... Чем больше людей смогут содержать себя и помогать другим, тем сильнее будет наше общество", - завил Борг на пресс-конференции.
Он напомнил о наличии брошюры, разработанной в сотрудничестве с муниципалитетами, полицией, компаниями и другими организациями и содержащей план действий на случай чрезвычайной ситуации.
"Рекомендации основана на профессиональных оценках реалистичных сценариев кризиса, его продолжительности и условий, которые мы имеем в стране, таких, как климат и инфраструктура", - добавил министр.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландия
 
 
