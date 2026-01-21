Власти Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости. Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал население острова сделать запасы провизии как минимум на пять дней.

"Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней... Чем больше людей смогут содержать себя и помогать другим, тем сильнее будет наше общество", - завил Борг на пресс-конференции.

Он напомнил о наличии брошюры, разработанной в сотрудничестве с муниципалитетами, полицией, компаниями и другими организациями и содержащей план действий на случай чрезвычайной ситуации.