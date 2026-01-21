Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости
09:23 21.01.2026
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости - РИА Новости, 21.01.2026
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости
Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что после получения независимости от Дании остров готов обсуждать с Соединёнными Штатами вопросы... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
дания
сша
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша
В мире, Гренландия, Дания, США
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости

Депутат Фенкер допустил переговоры Гренландии с США при получении независимости

© REUTERS / Marko DjuricaГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что после получения независимости от Дании остров готов обсуждать с Соединёнными Штатами вопросы обороны и безопасности на двусторонней основе.
"И уже после переговоров с Данией и в соответствии с тем, о чём мы договоримся, мы можем вести переговоры вместе. Или Гренландия может вести переговоры отдельно о двустороннем соглашении в отношении обороны и безопасности с Соединёнными Штатами", - сказал РИА Новости Фенкер.
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
08:00
08:00
По его словам, в первую очередь Гренландия должна реализовать своё право на внешнее самоопределение и договориться с Данией о передаче суверенитета.
"Это означает, что Гренландия должна активировать своё право на внешнее самоопределение и говорить с Данией о том, как мы должны организовать демократическую политическую систему, которая закрепит сотрудничество между Данией и Гренландией, и Гренландия получит суверенитет над островом", - отметил депутат.
Фенкер подчеркнул, что только после этого Гренландия сможет самостоятельно определять формат сотрудничества в сфере безопасности.
"И таким образом мы закрепим наше право: это наш остров. Это наше законное право. Это наш суверенитет", - добавил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
07:06
07:06
 
В миреГренландияДанияСША
 
 
