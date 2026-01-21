В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что после получения независимости от Дании остров готов обсуждать с Соединёнными Штатами вопросы обороны и безопасности на двусторонней основе.

"И уже после переговоров с Данией и в соответствии с тем, о чём мы договоримся, мы можем вести переговоры вместе. Или Гренландия может вести переговоры отдельно о двустороннем соглашении в отношении обороны и безопасности с Соединёнными Штатами", - сказал РИА Новости Фенкер.

По его словам, в первую очередь Гренландия должна реализовать своё право на внешнее самоопределение и договориться с Данией о передаче суверенитета.

"Это означает, что Гренландия должна активировать своё право на внешнее самоопределение и говорить с Данией о том, как мы должны организовать демократическую политическую систему, которая закрепит сотрудничество между Данией и Гренландией, и Гренландия получит суверенитет над островом", - отметил депутат.

Фенкер подчеркнул, что только после этого Гренландия сможет самостоятельно определять формат сотрудничества в сфере безопасности.

"И таким образом мы закрепим наше право: это наш остров. Это наше законное право. Это наш суверенитет", - добавил он.