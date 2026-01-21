https://ria.ru/20260121/grenlandija-2069225868.html
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости - РИА Новости, 21.01.2026
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости
Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что после получения независимости от Дании остров готов обсуждать с Соединёнными Штатами вопросы... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:23:00+03:00
2026-01-21T09:23:00+03:00
2026-01-21T09:23:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068735770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5614860bbdeb7eaf8669e390c2adbbf6.jpg
https://ria.ru/20260121/grenladniya-2069115123.html
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069211828.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068735770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c739fba983320b77ebbc663f8d4f7c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша
В мире, Гренландия, Дания, США
В Гренландии выступили за переговоры с США после получения независимости
Депутат Фенкер допустил переговоры Гренландии с США при получении независимости
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что после получения независимости от Дании остров готов обсуждать с Соединёнными Штатами вопросы обороны и безопасности на двусторонней основе.
"И уже после переговоров с Данией
и в соответствии с тем, о чём мы договоримся, мы можем вести переговоры вместе. Или Гренландия
может вести переговоры отдельно о двустороннем соглашении в отношении обороны и безопасности с Соединёнными Штатами", - сказал РИА Новости Фенкер.
По его словам, в первую очередь Гренландия должна реализовать своё право на внешнее самоопределение и договориться с Данией о передаче суверенитета.
"Это означает, что Гренландия должна активировать своё право на внешнее самоопределение и говорить с Данией о том, как мы должны организовать демократическую политическую систему, которая закрепит сотрудничество между Данией и Гренландией, и Гренландия получит суверенитет над островом", - отметил депутат.
Фенкер подчеркнул, что только после этого Гренландия сможет самостоятельно определять формат сотрудничества в сфере безопасности.
"И таким образом мы закрепим наше право: это наш остров. Это наше законное право. Это наш суверенитет", - добавил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.