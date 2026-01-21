Гренландия отправила в нокаут Зеленского

Информационные бури вокруг Гренландии уже дали один бесспорный результат. Акции Киева на мировой политической бирже обвалились до "мусорного" уровня. Даже если тема Гренландии останется "белым шумом" и все с этим островом останется так, как было, Зеленского этот поднятый Дональдом Трампом шум отправил в нокаут. Роста значимости Украины до прежних показателей уже не произойдет.

Тому имеются сразу две причины. Сначала о менее очевидной: на пике бурления вокруг Гренландии Украина манифестировала, что не пошлет солдат на защиту острова. Да, украинцы подписали в прошлом году с Данией пафосное соглашение о двусторонних гарантиях безопасности, а также заключили аналогичные договоры с большинством европейских стран. Однако в Киеве это соглашение читают так, что в случае чего Дания должна приходить на помощь Украине, но не Украина — Дании.

Зеленский на прямой вопрос, пошлет ли он в Гренландию войска, если Дания попросит, ответил, что Дания не просит. То есть в своей хамской манере ответил не на тот вопрос, который ему задавали. Но и такой ответ — тоже ответ. Не пошлет.

Теперь вспомним, что вещала пропаганда киевского режима на европейцев последние несколько лет. Украинская армия — самая сильная армия Европы. Поддерживать Украину оружием и деньгами для европейцев — выгодная инвестиция в свою безопасность. Сегодня на европейские донаты ВСУ победят на своем поле боя, а завтра по первому зову придут на защиту любого из европейских союзников.

Теперь же что получается? На своем поле боя Украина после всех донатов проигрывает, а теперь еще и с защитой союзников получается некрасиво. Даже первого зова пока не было, а киевские уже увиливают от ответа и говорят, что двусторонние соглашения ни к чему такому их не обязывают. В общем, "сливаются с темы" и демонстрируют свою всегдашнюю готовность к обману.

Это обрушение концепции "страны-наемника", которая вся живет армией и готова предоставлять союзникам своих граждан как ландскнехтов в будущих войнах. Именно эту идею режим Зеленского продавал Западу — и прежде всего Европе, доказывая, почему его надо поддерживать. "Добросовестность продавца" налицо.

Вторая причина обрушения акций Киева очевидна. Из всех фронтов войны с Россией для него главным является информационно-дипломатический фронт. Киевский режим ведет против нашей страны в первую очередь информационную войну, причем ведет ее по законам шоу-бизнеса. Зеленскому все время нужен пиар, нужен хайп, громкие заголовки. Необходимо поддерживать внимание к украинской теме, чтобы его не забывали, встречались с ним... и платили за выступление.

А сейчас президент Трамп как куда более маститый и опытный шоумен перетянул одеяло всеобщего внимания на себя до такой степени, что Зеленский передумал ехать в Давос.

За час до этого решения появилась информация, что Трамп отказался проводить с ним в Давосе отдельную встречу. Но едва ли комика остановило лишь это. Во-первых, в Альпы слетаются и остальные спонсоры, у которых никогда не лишне воспользоваться возможностью попросить еще грошей. Во-вторых, чисто психологический момент. Отказаться искупаться во вспышках фотокамер, представить новое шоу западной публике на самой престижной тусовке глобальной элиты? Для этого должно было произойти что-то посерьезнее, чем отказ Трампа и тем более отключения электричества на Украине (подобные мелочи никогда не отвлекали Зеленского от пафосных тусовок на Западе).

Вероятно, оставшиеся доброжелатели Киева позвонили на Банковую и неформально, по-дружески посоветовали Зеленскому дома сидеть. Потому что, если он все же поедет в Давос, получится совсем позорно и стыдно. Не только президент США, но и они будут его игнорировать. Придется. В данный момент все серьезные люди заняты надвигающимся развалом "коллективного Запада", а тут опять Зеленский — с протянутой рукой. Будут делать вид, что не узнают и вообще первый раз видят эту мятую хмурую рожу.