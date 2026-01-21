Рейтинг@Mail.ru
08:00 21.01.2026 (обновлено: 08:02 21.01.2026)
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
2026
Александр Носович
Александр Носович
Гренландия отправила в нокаут Зеленского

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Александр Носович
Александр Носович
Информационные бури вокруг Гренландии уже дали один бесспорный результат. Акции Киева на мировой политической бирже обвалились до "мусорного" уровня. Даже если тема Гренландии останется "белым шумом" и все с этим островом останется так, как было, Зеленского этот поднятый Дональдом Трампом шум отправил в нокаут. Роста значимости Украины до прежних показателей уже не произойдет.
Тому имеются сразу две причины. Сначала о менее очевидной: на пике бурления вокруг Гренландии Украина манифестировала, что не пошлет солдат на защиту острова. Да, украинцы подписали в прошлом году с Данией пафосное соглашение о двусторонних гарантиях безопасности, а также заключили аналогичные договоры с большинством европейских стран. Однако в Киеве это соглашение читают так, что в случае чего Дания должна приходить на помощь Украине, но не Украина — Дании.
Зеленский на прямой вопрос, пошлет ли он в Гренландию войска, если Дания попросит, ответил, что Дания не просит. То есть в своей хамской манере ответил не на тот вопрос, который ему задавали. Но и такой ответ — тоже ответ. Не пошлет.
Теперь вспомним, что вещала пропаганда киевского режима на европейцев последние несколько лет. Украинская армия — самая сильная армия Европы. Поддерживать Украину оружием и деньгами для европейцев — выгодная инвестиция в свою безопасность. Сегодня на европейские донаты ВСУ победят на своем поле боя, а завтра по первому зову придут на защиту любого из европейских союзников.
Теперь же что получается? На своем поле боя Украина после всех донатов проигрывает, а теперь еще и с защитой союзников получается некрасиво. Даже первого зова пока не было, а киевские уже увиливают от ответа и говорят, что двусторонние соглашения ни к чему такому их не обязывают. В общем, "сливаются с темы" и демонстрируют свою всегдашнюю готовность к обману.
Это обрушение концепции "страны-наемника", которая вся живет армией и готова предоставлять союзникам своих граждан как ландскнехтов в будущих войнах. Именно эту идею режим Зеленского продавал Западу — и прежде всего Европе, доказывая, почему его надо поддерживать. "Добросовестность продавца" налицо.
Вторая причина обрушения акций Киева очевидна. Из всех фронтов войны с Россией для него главным является информационно-дипломатический фронт. Киевский режим ведет против нашей страны в первую очередь информационную войну, причем ведет ее по законам шоу-бизнеса. Зеленскому все время нужен пиар, нужен хайп, громкие заголовки. Необходимо поддерживать внимание к украинской теме, чтобы его не забывали, встречались с ним... и платили за выступление.
А сейчас президент Трамп как куда более маститый и опытный шоумен перетянул одеяло всеобщего внимания на себя до такой степени, что Зеленский передумал ехать в Давос.
За час до этого решения появилась информация, что Трамп отказался проводить с ним в Давосе отдельную встречу. Но едва ли комика остановило лишь это. Во-первых, в Альпы слетаются и остальные спонсоры, у которых никогда не лишне воспользоваться возможностью попросить еще грошей. Во-вторых, чисто психологический момент. Отказаться искупаться во вспышках фотокамер, представить новое шоу западной публике на самой престижной тусовке глобальной элиты? Для этого должно было произойти что-то посерьезнее, чем отказ Трампа и тем более отключения электричества на Украине (подобные мелочи никогда не отвлекали Зеленского от пафосных тусовок на Западе).
Вероятно, оставшиеся доброжелатели Киева позвонили на Банковую и неформально, по-дружески посоветовали Зеленскому дома сидеть. Потому что, если он все же поедет в Давос, получится совсем позорно и стыдно. Не только президент США, но и они будут его игнорировать. Придется. В данный момент все серьезные люди заняты надвигающимся развалом "коллективного Запада", а тут опять Зеленский — с протянутой рукой. Будут делать вид, что не узнают и вообще первый раз видят эту мятую хмурую рожу.
Итого киевский режим в свете Гренландии обесценился в глазах как собственных граждан, так и европейцев. Последним он предстал сборищем мелких и крупных жуликов, слова которых не имеют ни малейшего веса. Первым, в общем-то, так же — кучкой погрязших в коррупции и крови провинциальных ничтожеств, которых спонсоры задвигают подальше, когда у них есть дела поважнее.
