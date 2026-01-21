В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает предложение остановить эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков и не расширять его на алкогольную и табачную продукцию.

Парламентарий напомнил, что энергетики вредны для организма всех возрастов, так как напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения и нервную систему.

"А говоря об алкоголе и табаке, конечно, позиция та же. Когда можно будет заказать такую продукцию в любой момент, очевидно, что больше людей захотят этим воспользоваться, чтобы не идти по улице в магазин. Иногда лень бывает во благо. Поэтому не считаю правильным делать доступной вредную для здоровья наших граждан продукцию", - заключил он.