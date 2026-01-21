Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069446724.html
В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков
В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков - РИА Новости, 21.01.2026
В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает предложение остановить эксперимент по онлайн-продаже энергетических РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:35:00+03:00
2026-01-21T23:35:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965147993_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_4282950a5247eaf582cf5a04b5379156.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064384779.html
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060970113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965147993_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_ab6b1d21b50b9c8f05583b42766a0ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков

Депутат Леонов поддержал идею прекратить онлайн-продажу энергетиков

© iStock.com / StockahНапитки на полке в магазине
Напитки на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© iStock.com / Stockah
Напитки на полке в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает предложение остановить эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков и не расширять его на алкогольную и табачную продукцию.
Представители медицинского сообщества в среду предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию. Соответствующие обращения были направлены в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина (документы имеются в распоряжении РИА Новости).
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Продажу энергетиков запретили в школах Татарстана
24 декабря 2025, 15:51
"Целиком поддерживаю предложение медицинского сообщества о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетиков и тем более поддерживаю исключение возможности его расширения на алкогольную и табачную продукцию", - сказал Леонов.
Парламентарий напомнил, что энергетики вредны для организма всех возрастов, так как напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения и нервную систему.
"А говоря об алкоголе и табаке, конечно, позиция та же. Когда можно будет заказать такую продукцию в любой момент, очевидно, что больше людей захотят этим воспользоваться, чтобы не идти по улице в магазин. Иногда лень бывает во благо. Поэтому не считаю правильным делать доступной вредную для здоровья наших граждан продукцию", - заключил он.
Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, а в случае успеха полноценно запустить механизм, заявлял в ноябре замглавы министерства Олег Качанов. По его словам, технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов - прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС) или фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС.
Слабоалкогольные энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Госдуме предложили продавать энергетики в аптеках
9 декабря 2025, 22:20
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала