Комитет Госдумы поддержал ограничение количества счетов для мигрантов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил при доработке ко второму чтению законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, дополнить его положениями, ограничивающими количество банковских счетов для мигрантов.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан по поручению президента России в целях комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Комитет по финрынку, поддержав принятие законопроекта в первом чтении, отметил некоторые направления его доработки ко второму. Председатель комитета Анатолий Аксаков напомнил, что во вторник депутат Андрей Луговой на заседании Думы озвучил несколько предложений, который поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы должны... эти вопросы тоже отразить в своем заключении", - добавил он. Члены комитета согласились с данным предложением.
Луговой предлагал ограничить количество банковских счетов для мигрантов - "один мигрант - один банк" и разрешить им открывать такие счета только по загранпаспортам, а также привязать ИИН к банковским счетам. Аксаков считает, что ограничение количества банковских счетов для мигрантов необходимо для того, чтобы "было легче проконтролировать использование этих счетов в законных и незаконных целях". При этом он обратил внимание, что сегодня счета открываются по разным документам.
Что касается привязки ИНН к банковским счетам, то это должно распространятся и на трудовых мигрантов, считает Аксаков. "Мне говорили, что у иностранных граждан, которые приезжают к нам в Россию и начинают работать, у них нет ИНН. Я специально узнавал, есть ИНН", - сообщил он. Поскольку "канал отмывания денег, сомнительных операций" через иностранцев активно действует, требуется усилить контроль за счетами и операциями мигрантов, считает глава думского комитета.
Банк России поддерживает законопроект, но у него есть предложения по его доработке ко второму чтению, сообщила начальник управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности ЦБ Виктория Никитина. "В первую очередь речь идет о компенсационном механизме при списании денежных средств с банковского счета клиента", - отметила она.
В настоящий момент при списании денежных средств с банковского счета ответственность несут только банки. "Вместе с тем в поручении президента, а также это вытекает из поручения председателя правительства, что этот механизм должен урегулироваться, и ответственность должна быть солидарной. То есть ее должны нести как операторы связи, так и банки", - пояснила Никитина. В связи с этим Аксаков попросил уточнить, в чем заключается солидарность.
"Если оператор связи не выполнил антифрод-мероприятия, не выявил мошеннический звонок, не передал в ГИС информацию для банков, в таком случае он в полном размере несет ответственность, если банк при этом выполнил свои обязанности по закону. Если оператор связи выполнил обязанности по закону, при этом банк нарушил, тогда ответственность несет банк. Если оба участника процесса нарушили свои обязанности, то обязанность будет солидарной", - ответила Никитина. "Это ключевой вопрос", - добавила она. Аксаков предложил это также отразить в заключении комитета, все согласились.