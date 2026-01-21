Комитет Госдумы поддержал ограничение количества счетов для мигрантов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил при доработке ко второму чтению законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, дополнить его положениями, ограничивающими количество банковских счетов для мигрантов.

Документ внесен правительством РФ . Он разработан по поручению президента России в целях комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Луговой предлагал ограничить количество банковских счетов для мигрантов - "один мигрант - один банк" и разрешить им открывать такие счета только по загранпаспортам, а также привязать ИИН к банковским счетам. Аксаков считает, что ограничение количества банковских счетов для мигрантов необходимо для того, чтобы "было легче проконтролировать использование этих счетов в законных и незаконных целях". При этом он обратил внимание, что сегодня счета открываются по разным документам.

Что касается привязки ИНН к банковским счетам, то это должно распространятся и на трудовых мигрантов, считает Аксаков. "Мне говорили, что у иностранных граждан, которые приезжают к нам в Россию и начинают работать, у них нет ИНН. Я специально узнавал, есть ИНН", - сообщил он. Поскольку "канал отмывания денег, сомнительных операций" через иностранцев активно действует, требуется усилить контроль за счетами и операциями мигрантов, считает глава думского комитета.

Банк России поддерживает законопроект, но у него есть предложения по его доработке ко второму чтению, сообщила начальник управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности ЦБ Виктория Никитина. "В первую очередь речь идет о компенсационном механизме при списании денежных средств с банковского счета клиента", - отметила она.

В настоящий момент при списании денежных средств с банковского счета ответственность несут только банки. "Вместе с тем в поручении президента, а также это вытекает из поручения председателя правительства, что этот механизм должен урегулироваться, и ответственность должна быть солидарной. То есть ее должны нести как операторы связи, так и банки", - пояснила Никитина. В связи с этим Аксаков попросил уточнить, в чем заключается солидарность.