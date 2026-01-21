Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов.

Документ внесен правительством РФ . Он, в частности, увеличивает штраф за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин со 100-500 тысяч до 0,2-1 миллиона рублей. Если же такое преступление совершено, например, группой лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет с 300-500 тысяч до 0,6-1 миллиона рублей.

Одновременно с 1 до 2,5 миллионов рублей повышается штраф и в случаях, когда такое деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; организованной группой.

Кроме того, за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента штрафы увеличиваются со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей; за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взносов – с 0,2-2 миллионов до 1-5 миллионов рублей.