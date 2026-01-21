https://ria.ru/20260121/gosduma-2069321879.html
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей - РИА Новости, 21.01.2026
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:50:00+03:00
2026-01-21T14:50:00+03:00
2026-01-21T14:50:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069262198.html
https://ria.ru/20251218/volontery-2063071851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей
ГД одобрила проект о повышении штрафов за неуплату таможенных платежей
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов.
Документ внесен правительством РФ
. Он, в частности, увеличивает штраф за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин со 100-500 тысяч до 0,2-1 миллиона рублей. Если же такое преступление совершено, например, группой лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет с 300-500 тысяч до 0,6-1 миллиона рублей.
Одновременно с 1 до 2,5 миллионов рублей повышается штраф и в случаях, когда такое деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; организованной группой.
Кроме того, за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента штрафы увеличиваются со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей; за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взносов – с 0,2-2 миллионов до 1-5 миллионов рублей.
За уклонение физлица-страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний максимальный штраф повышается с 300 тысяч до 400 тысяч рублей. В случаях же, когда таким уклонистом является организация-страхователь, штраф увеличивается со 100-500 тысяч до 150-700 тысяч рублей.