Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069321879.html
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей - РИА Новости, 21.01.2026
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:50:00+03:00
2026-01-21T14:50:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069262198.html
https://ria.ru/20251218/volontery-2063071851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей

ГД одобрила проект о повышении штрафов за неуплату таможенных платежей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, увеличивает штраф за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин со 100-500 тысяч до 0,2-1 миллиона рублей. Если же такое преступление совершено, например, группой лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет с 300-500 тысяч до 0,6-1 миллиона рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов
11:27
Одновременно с 1 до 2,5 миллионов рублей повышается штраф и в случаях, когда такое деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; организованной группой.
Кроме того, за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента штрафы увеличиваются со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей; за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взносов – с 0,2-2 миллионов до 1-5 миллионов рублей.
За уклонение физлица-страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний максимальный штраф повышается с 300 тысяч до 400 тысяч рублей. В случаях же, когда таким уклонистом является организация-страхователь, штраф увеличивается со 100-500 тысяч до 150-700 тысяч рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов
18 декабря 2025, 23:49
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала