ГД в I чтении ужесточила ответственность за незаконное предпринимательство - РИА Новости, 21.01.2026
14:37 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069317640.html
ГД в I чтении ужесточила ответственность за незаконное предпринимательство
1920
1920
true
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы и ужесточающий уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, мошенничество и другие преступления экономической направленности.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, повышает предельный штраф за незаконное предпринимательство (без лицензии, регистрации, аккредитации) с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а если это произошло в рамках организованной группы – со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллиона рублей.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг
14:36
За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и причинившее ущерб в сумме не менее 250 тысяч рублей, максимальный штраф увеличивается с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При ущербе свыше 4,5 миллионов рублей штраф увеличивается со 100-500 тысяч до 150-800 тысяч рублей, свыше 18 миллионов рублей - с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.
В случае причинения имущественного ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей путем обмана или злоупотребления доверием предельный штраф законопроектом увеличивается с 300 тысяч до 700 тысяч рублей, а при ущербе свыше 4 миллионов рублей – с 80 тысяч до 400 тысяч рублей с одновременным лишением свободы на срок до пяти лет.
Сейчас за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные группой лиц, с использованием служебного положения или в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, предусмотрено лишение свободы на срок до 5-7 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Законопроект увеличивает этот штраф до 400 тысяч рублей.
Кроме того, штраф за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара увеличивается со 100-300 тысяч до 200-600 тысяч рублей, а если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору - с 200-400 тысяч до 300-600 тысяч рублей, организованной группой - с 0,5-1 миллиона до 1-2,5 миллиона рублей.
А штраф за незаконное использование объектов авторского или смежных прав, приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере (свыше 500 тысяч рублей), увеличивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей; в особо крупном (свыше 2 миллионов рублей) и за деяние, совершенное группой лиц или с использованием должностного положения – с 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
08:36
 
