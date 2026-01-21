https://ria.ru/20260121/gosduma-2069309559.html
Госдума одобрила проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС
Госдума одобрила проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС - РИА Новости, 21.01.2026
Госдума одобрила проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России РИА Новости, 21.01.2026
общество
россия
госдума рф
россия
Новости
ru-RU
Госдума одобрила проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС
