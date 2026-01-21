Рейтинг@Mail.ru
14:04 21.01.2026
Госдума одобрила проект о запрете на депортацию для служащих в ВС России
Госдума одобрила проект о запрете на депортацию для служащих в ВС России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также проходивших ее ранее участников боевых действий.
Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в России в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий.
Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство, неразрешении въезда в Россию и нежелательности пребывания (проживания) в РФ.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
19 января, 18:35
 
Общество Россия Госдума РФ
 
 
