Госдума одобрила проект о запрете на депортацию для служащих в ВС России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также проходивших ее ранее участников боевых действий.

Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство, неразрешении въезда в Россию и нежелательности пребывания (проживания) в РФ.