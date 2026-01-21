Рейтинг@Mail.ru
09:15 21.01.2026 (обновлено: 11:29 21.01.2026)
В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в играх
Госдума заинтересовалась вопросом установки самозапрета на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Посетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Посетитель компьютерного клуба. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума заинтересовалась вопросом установки самозапрета на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
"Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх", — написал он на платформе MAX.
По словам Володина, такая мера позволит защитить людей от мошенников и уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, на которые их могут вынудить злоумышленники.
Спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым за десять месяцев 2025 года зафиксировано около тысячи преступлений, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Прежде всего это хищение денег мошенниками и кража виртуального имущества.
Потерпевшими чаще всего становятся несовершеннолетние, добавил Володин. Он отметил, что ущерб от киберпреступлений против детей превысил 850 миллионов рублей, а более половины краж совершается через игровые платформы.
Спикер Госдумы также запустил среди своих подписчиков опрос на тему введения самозапрета на платежи в компьютерных играх.
