https://ria.ru/20260121/gosduma-2069224829.html
В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в играх
В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в играх - РИА Новости, 21.01.2026
В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в играх
Госдума заинтересовалась вопросом установки самозапрета на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:15:00+03:00
2026-01-21T09:15:00+03:00
2026-01-21T11:29:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_f12f3840ed07767d01f55f63efd326bd.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068843170.html
https://ria.ru/20260103/droppery-2066147625.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e571b7526c5bda980386151b82f5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в играх
В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Госдума заинтересовалась вопросом установки самозапрета на платежи в компьютерных играх, сообщил
председатель палаты Вячеслав Володин.
"Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх", — написал он на платформе MAX.
По словам Володина
, такая мера позволит защитить людей от мошенников и уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, на которые их могут вынудить злоумышленники.
Спикер Госдумы
привел данные МВД, согласно которым за десять месяцев 2025 года зафиксировано около тысячи преступлений, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Прежде всего это хищение денег мошенниками и кража виртуального имущества.
Потерпевшими чаще всего становятся несовершеннолетние, добавил Володин. Он отметил, что ущерб от киберпреступлений против детей превысил 850 миллионов рублей, а более половины краж совершается через игровые платформы.
Спикер Госдумы также запустил среди своих подписчиков опрос на тему введения самозапрета на платежи в компьютерных играх.