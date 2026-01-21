В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в играх

"Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх", — написал он на платформе MAX.

Потерпевшими чаще всего становятся несовершеннолетние, добавил Володин. Он отметил, что ущерб от киберпреступлений против детей превысил 850 миллионов рублей, а более половины краж совершается через игровые платформы.