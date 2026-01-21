Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили отменить комиссию за переводы между близкими родственниками - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069205356.html
В ГД предложили отменить комиссию за переводы между близкими родственниками
В ГД предложили отменить комиссию за переводы между близкими родственниками - РИА Новости, 21.01.2026
В ГД предложили отменить комиссию за переводы между близкими родственниками
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками - супругами,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:10:00+03:00
2026-01-21T05:10:00+03:00
общество
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068682162.html
https://ria.ru/20260115/gosduma-2067956980.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили отменить комиссию за переводы между близкими родственниками

СР предложила отменить комиссию за переводы между близкими родственниками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками - супругами, родителями и детьми (включая совершеннолетних до 24 лет).
Обращение с таким предложением в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В ГД внесут проект о досрочной пенсии женщинам с ребенком на Крайнем Севере
19 января, 05:48
"Представляется необходимым внедрение на уровне регулятора специального механизма, обеспечивающего возможность бесплатных переводов денежных средств между подтвержденными близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители и дети, включая совершеннолетних, до достижения ими возраста 24 лет, через системы банковских и быстрых платежей", - сказано в письме.
Подтверждение родства, согласно предложенной мере, может осуществляться однократно путем предоставления в банк-эквайер соответствующих документов или через верифицированный аккаунт на портале государственных услуг с последующей автоматической интеграцией с платежными системами для применения нулевой комиссии.
"Переводы между супругами, родителями и детьми превратились в массовое явление, где каждая операция облагается комиссией. Пусть это даже небольшой едва заметный процент, но за год по чуть-чуть может набежать вполне себе ощутимая сумма. Это создает необоснованную финансовую нагрузку на семьи и противоречит принципам социальной справедливости", - сказал Миронов РИА Новости.
В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что в настоящее время миллионы российских семей регулярно перечисляют друг другу денежные средства: родители оплачивают учебу детей в других городах, взрослые дети поддерживают пожилых родителей. "Такие переводы, по сути, являются перемещением средств внутри единой семейной экономической системы. Однако каждый такой жест поддержки от родных облагается комиссией, превращаясь в "плату за заботу", - считает депутат.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
15 января, 04:43
 
ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала