Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069195898.html
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов - РИА Новости, 21.01.2026
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:48:00+03:00
2026-01-21T01:48:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068678543.html
https://ria.ru/20260117/torgovlya-2068445374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов

Чернышов предложил размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других критически значимых веществ.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий
19 января, 04:48
"В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: "Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день", - сказано в документе.
Отмечается, что конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним должны быть разработаны на основе научно обоснованных норм здорового питания.
"Данная мера позволит в простой и доступной форме донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов. Это станет эффективным практическим инструментом в системной работе по снижению рисков для здоровья населения и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, повышая уровень социальной ответственности в вопросах здоровья", - считает вице-спикер Госдумы.
По его словам, реализация инициативы будет способствовать достижению национальных целей в сфере демографии и качества жизни, напрямую влияя на благополучие нынешних и будущих поколений россиян.
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников
17 января, 02:03
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала