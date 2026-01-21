https://ria.ru/20260121/gosduma-2069195898.html
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов - РИА Новости, 21.01.2026
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:48:00+03:00
2026-01-21T01:48:00+03:00
2026-01-21T01:48:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068678543.html
https://ria.ru/20260117/torgovlya-2068445374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов
Чернышов предложил размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других критически значимых веществ.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: "Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день", - сказано в документе.
Отмечается, что конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним должны быть разработаны на основе научно обоснованных норм здорового питания.
"Данная мера позволит в простой и доступной форме донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов. Это станет эффективным практическим инструментом в системной работе по снижению рисков для здоровья населения и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, повышая уровень социальной ответственности в вопросах здоровья", - считает вице-спикер Госдумы
.
По его словам, реализация инициативы будет способствовать достижению национальных целей в сфере демографии и качества жизни, напрямую влияя на благополучие нынешних и будущих поколений россиян.