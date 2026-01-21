В ГД предложили размещать предупреждения на упаковках вредных продуктов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других критически значимых веществ.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении РИА Новости.

"В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: "Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день", - сказано в документе.

Отмечается, что конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним должны быть разработаны на основе научно обоснованных норм здорового питания.

"Данная мера позволит в простой и доступной форме донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов. Это станет эффективным практическим инструментом в системной работе по снижению рисков для здоровья населения и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, повышая уровень социальной ответственности в вопросах здоровья", - считает вице-спикер Госдумы