В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки - РИА Новости, 21.01.2026
01:10 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069193023.html
В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки
В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки - РИА Новости, 21.01.2026
В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки
Депутаты Госдумы предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде, а также изображения недугов или пораженных органов человека, вызванных... РИА Новости, 21.01.2026
общество
госдума рф
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки

Нилов предложил размещать на бутылках с алкоголем информацию о его вреде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде, а также изображения недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по аналогии с пачками сигарет.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Покупатель в отделе алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя
9 января, 00:08
"Законопроектом предлагается внести в статью 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" изменения, предусматривающие указание на этикетке или контрэтикетке или потребительской тары (упаковке) алкогольной продукции значимой информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан алкогольной продукции, аналогичных предусмотренных Техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), вступившим в силу с 1 января 2024 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Одновременно предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет.
Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране.
"Устрашающие изображения стали "украшением" табачных пачек в России больше десятилетия назад. И спустя годы эта качественная международная практика демонстрирует устойчивый эффект: в публичных местах курильщики стесняются демонстрировать упаковки с искорëженными внутренними органами. Глядя на такие картинки, многие стали курить меньше или вовсе отказываться от сигарет. Такого же эффекта "шоковой" антирекламы мы хотим добиться от алкогольной тары, чтобы по возможности отбить желание у людей травить свой организм", - сказал Нилов РИА Новости.
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Госдума отклонила проект об ужесточении продажи алкоголя и табака
16 октября 2025, 14:03
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
