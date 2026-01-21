В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде, а также изображения недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по аналогии с пачками сигарет.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается внести в статью 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" изменения, предусматривающие указание на этикетке или контрэтикетке или потребительской тары (упаковке) алкогольной продукции значимой информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан алкогольной продукции, аналогичных предусмотренных Техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), вступившим в силу с 1 января 2024 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Одновременно предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет.

Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране.