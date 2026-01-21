Рейтинг@Mail.ru
Изменения в выплатах единого пособия могут принять в марте, завила Голикова - РИА Новости, 21.01.2026
19:00 21.01.2026
Изменения в выплатах единого пособия могут принять в марте, завила Голикова
Изменения в выплатах единого пособия могут принять в марте, завила Голикова - РИА Новости, 21.01.2026
Изменения в выплатах единого пособия могут принять в марте, завила Голикова
Законопроект с изменениями правил назначения единого пособия может быть принят к марту 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.01.2026
Изменения в выплатах единого пособия могут принять в марте, завила Голикова

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект с изменениями правил назначения единого пособия может быть принят к марту 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее Голикова заявила, что кабмин разработал предложение назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более, чем на 10% выше прожиточного минимума.
"Будем просить государственно-правовое управление администрации президента максимально оперативно рассмотреть эти поправки, чтобы после заключения государственно-правового управления президента рассмотреть эти изменения, чтобы ускорить процесс принятия закона в качестве поправки к одному из правительственных законопроектов, который сейчас находится в Государственной думе. Также будем обращаться к нашим коллегам из парламента, чтобы они эту поправку приняли и рассмотрели в возможно короткие сроки. Если этот график сработает, то в марту закон будет принят", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
