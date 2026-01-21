Рейтинг@Mail.ru
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 21.01.2026 (обновлено: 19:43 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/golikova-2069402471.html
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода - РИА Новости, 21.01.2026
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода
Кабмин разработал предложения, позволяющие назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:58:00+03:00
2026-01-21T19:43:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_40bfd68e283d1e274b7271aef6c605ef.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069394957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e684743e15f27ea9b0360ce355288c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода

Голикова: многодетные семьи сохранят право на пособие при увеличении дохода

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кабмин разработал предложения, позволяющие назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что в ходе прямой линии к президенту обратилась многодетная семья Баязитовых из Тюменской области, которая утратила право на единое пособие из-за роста в течение года трудовых доходов. По ее словам, правительство предлагает изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям с учетом озвученной проблемы.
"Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума установленные на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля, то есть это означает, что в пределах этого увеличения, пособие будет по-прежнему назначаться", - сказала Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей
Вчера, 18:37
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала