Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей - РИА Новости, 21.01.2026
18:45 21.01.2026
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей - РИА Новости, 21.01.2026
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
Почти 1,9 тысячи рублей составит допустимое превышение среднедушевого дохода для назначения единого пособия многодетной семье в 2026 году, заявила вице-премьер... РИА Новости, 21.01.2026
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей

Голикова: почти 1,9 тысячи рублей составит превышение дохода для пособия семьям

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти 1,9 тысячи рублей составит допустимое превышение среднедушевого дохода для назначения единого пособия многодетной семье в 2026 году, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума, установленной на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля. То есть это означает, что в пределах этого увеличения пособие будет по-прежнему назначаться", - сказала Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи
26 ноября 2025, 12:06
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
