В ГД рассказали о праве самозанятых оформлять оплачиваемые больничные
03:48 21.01.2026
В ГД рассказали о праве самозанятых оформлять оплачиваемые больничные
В ГД рассказали о праве самозанятых оформлять оплачиваемые больничные
россия, общество, сергей леонов, госдума рф
Россия, Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самозанятые в России с 1 января получили возможность оформлять оплачиваемые больничные, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
России с 1 января этого года вступил в силу закон о предоставлении самозанятым гражданам права возможности добровольно вступать в систему соцстрахования на случай временной нетрудоспособности. Проще говоря, у самозанятых появилась возможность оформлять больничный лист во время болезни", - сказал Леонов.
Парламентарий уточнил, что такая возможность реализована в рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2028 года.
"Для того, чтобы вступить в систему соцстрахования, самозанятому необходимо подать заявление в печатном или электронном виде в территориальный орган страховщика. Подать заявление возможно будет до 30 сентября 2027 года включительно", - добавил он.
Леонов уточнил, что самозанятому предоставляется право выбора размера страховой суммы от 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей на один полный календарный месяц. При этом, по его словам, ежемесячный размер страхового взноса составит всего 1344 рублей при выборе страховой суммы в 35 тысяч или 1920 рублей - при 50 тысячах.
"Таким образом, у самозанятых появилась отличная возможность оформления больничных листов, что ставит нас на новую ступень в развитии социальной защиты более широкого круга работающих граждан", - заключил он.
Россия Общество Сергей Леонов Госдума РФ
 
 
