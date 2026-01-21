Рейтинг@Mail.ru
12:59 21.01.2026
Глава МИД Испании призвал создать коалицию для защиты Европы
Глава МИД Испании призвал создать коалицию для защиты Европы
в мире, европа, россия, испания, хосе мануэль альбарес, андрюс кубилюс, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, Россия, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Глава МИД Испании призвал создать коалицию для защиты Европы

Глава МИД Испании призвал создать коалицию желающих для защиты Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал создать "коалицию желающих" для защиты Европы.
"Нам нужна европейская армия. На пути к этому есть промежуточные шаги, которые мы легко можем реализовать: во-первых, мы должны интегрировать наши оборонные промышленности. А во-вторых, создать коалицию желающих. Если мы готовы сделать это для Украины, то мы должны таким же образом защищать и ЕС", - сказал Альбарес в интервью немецкому изданию Spiegel.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих и призвал европейские страны обсудить возможность формирования Европейского совета безопасности.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов евро), еще 150 миллиардов евро задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреЕвропаРоссияИспанияХосе Мануэль АльбаресАндрюс КубилюсЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
