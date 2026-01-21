Глава комиссии армянского парламента подала в отставку после скандала

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Глава комиссии парламента Армении по вопросам здравоохранения Рипсиме Унанян заявила о своей отставке после скандальных заявлений о военнослужащих.

Ранее во время обсуждения одного из законопроектов Унанян заявила, что "государству нужны не только военные, но и головы, которые помогут в развитии различных государственных отраслей". Эти слова вызвали негодование в соцсетях. Пользователи обвиняли депутата в оскорблении армянских военнослужащих.

В среду Унанян извинилась за формулировки, которые "вызвали гнев и недовольство граждан". По ее мнению, в публичной речи невозможно избежать промахов.

"Я решила подать заявление об уходе с поста председателя постоянной комиссии Национального собрания по вопросам здравоохранения", - написала Унанян в соцсети Facebook *. Она добавила также, что не намерена баллотироваться на предстоящих в июне парламентских выборах по пропорциональным спискам правящей партии "Гражданский договор".

Унанян, работавшая до избрания в парламент медсестрой, возглавила комиссию по вопросам здравоохранения в октябре 2025 года. Ее кандидатуру выдвинула правящая фракция "Гражданский договор".

Во время обсуждения ее кандидатуры в парламенте, комментируя опасения оппозиции в связи с отсутствием у нее высшего образования, Унанян заявила, что высшего образования для управленческих навыков не требуется, а за ее короткой биографией скрываются любовь, забота и многолетний труд.

Должность главы комиссии по здравоохранению осталась вакантной после назначение ее руководителя Арсена Торосяна министром труда и социальных вопросов Армении