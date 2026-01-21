https://ria.ru/20260121/geroy-2069189626.html
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
Звания Героя России за заслуги в ходе специальной военной операции были удостоены девять военнослужащих российских инженерных войск, сообщил начальник... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:40:00+03:00
2026-01-21T00:40:00+03:00
2026-01-21T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
юрий ставицкий
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260121/svo-2069187486.html
https://ria.ru/20260121/voyska-2069186823.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ставицкий, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Ставицкий, Красная звезда
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
Ставицкий: девять военных инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Звания Героя России за заслуги в ходе специальной военной операции были удостоены девять военнослужащих российских инженерных войск, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
"Тысячи военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, девять из них стали Героями Российской Федерации", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда
".
Он уточнил, что среди различных формирований в инженерных войсках насчитывается 16 гвардейских частей, в том числе шесть инженерных бригад, девять инженерных полков и одно училище.
"Учитывая современные реалии, и в первую очередь специальную военную операцию, можно смело сказать, что инженерные войска постоянно развиваются и совершенствуют способы выполнения задач инженерного обеспечения. Летопись военных инженеров ведется, и ничего, что они совершают на пути к победе, не забывается", - добавил Ставицкий.