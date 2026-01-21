Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Звания Героя России за заслуги в ходе специальной военной операции были удостоены девять военнослужащих российских инженерных войск, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он уточнил, что среди различных формирований в инженерных войсках насчитывается 16 гвардейских частей, в том числе шесть инженерных бригад, девять инженерных полков и одно училище.

"Учитывая современные реалии, и в первую очередь специальную военную операцию, можно смело сказать, что инженерные войска постоянно развиваются и совершенствуют способы выполнения задач инженерного обеспечения. Летопись военных инженеров ведется, и ничего, что они совершают на пути к победе, не забывается", - добавил Ставицкий.