Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 21.01.2026
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО

Ставицкий: девять военных инженерных войск стали Героями России в ходе СВО

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Звания Героя России за заслуги в ходе специальной военной операции были удостоены девять военнослужащих российских инженерных войск, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры
00:17
"Тысячи военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, девять из них стали Героями Российской Федерации", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".
Он уточнил, что среди различных формирований в инженерных войсках насчитывается 16 гвардейских частей, в том числе шесть инженерных бригад, девять инженерных полков и одно училище.
"Учитывая современные реалии, и в первую очередь специальную военную операцию, можно смело сказать, что инженерные войска постоянно развиваются и совершенствуют способы выполнения задач инженерного обеспечения. Летопись военных инженеров ведется, и ничего, что они совершают на пути к победе, не забывается", - добавил Ставицкий.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником
00:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮрий СтавицкийКрасная звезда
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
